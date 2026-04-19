Svolta nell' omicidio di Gabriele Vaccaro? Tre giovani portati in questura
Tre giovani sono stati portati in questura a Pavia nell’ambito delle indagini sull’omicidio di un giovane di 25 anni avvenuto nella notte in un parcheggio del capoluogo lombardo. La vittima, originaria di una regione del sud, era uscita con amici dopo aver trascorso la serata in una discoteca. Le forze dell’ordine stanno analizzando le testimonianze e i video di sorveglianza per chiarire quanto accaduto.
Tre giovani sono stati accompagnati in questura a Pavia nell'ambito delle indagini per l'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne siciliano accoltellato nella notte in un parcheggio del capoluogo lombardo dopo una serata con gli amici in discoteca. Si tratta di un minorenne egiziano, che si.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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