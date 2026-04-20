L' omicidio di Gabriele Vaccaro dopo una lunga notte di interrogatori fermato un 17enne

Dopo una notte di interrogatori, un ragazzo di 17 anni di origini egiziane è stato arrestato in relazione all’omicidio di Gabriele Vaccaro. L’arresto è stato comunicato al termine delle verifiche condotte dagli investigatori. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

Un diciassettenne di origini egiziane è stato fermato dopo un lunghissimo interrogatorio in Questura. È accusato dell'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara, morto dopo essere stato colpito con una coltellata al collo nella notte tra sabato e ieri, nel parcheggio dell'area.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Omicidio di Gabriele Vaccaro: fermato un 17enne e denunciati 3 suoi amici. A incastrarli le immagini della videosorveglianzaPavia, 20 aprile 2026 - Il lungo interrogatorio in Questura si è concluso in modo diverso per i 4 ragazzi accusati di aver aggredito Gabriele Vaccaro... Omicidio Gabriele Vaccaro a Pavia, fermato un 17enne: l'avrebbe colpito al collo nel parcheggioFermato un 17enne per l’omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso con un colpo al collo dopo un battibecco in un parcheggio di Pavia. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, tre giovani portati in questura: uno è minorenne; Svolta nell'omicidio di Gabriele Vaccaro? Tre giovani portati in questura; Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso a colpi di cacciavite: tre interrogati, l'agguato nel parcheggio dopo una lite; Accoltellato dopo la discoteca, muore a 25 anni Gabriele Vaccaro: tre giovani in questura a Pavia. Gabriele Vaccaro accoltellato a morte a Pavia, fermato un 17enne per l'omicidio del giovane di FavaraUn 17enne di origini egiziane è accusato dell’omicidio di Gabriele Vaccaro , il 25enne originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere stato colpito con ... gazzettadelsud.it Gabriele Vaccaro ucciso a colpi di cacciavite a Pavia, tre giovani portati in Questura: fermato un 17enneTre ragazzi sono stati portati in Questura per l'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso a colpi di cacciavite al collo e all'addome in centro a ... fanpage.it Gabriele Vaccaro ucciso a Pavia, fermato un 17enne di origini egiziane: la lite nel parcheggio, poi la coltellata fatale al 25enne - facebook.com facebook Accoltellato dopo la discoteca, muore a 25 anni Gabriele Vaccaro: tre giovani in questura a Pavia milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com