Omicidio di Vasto il cordoglio del direttore generale della Asl dopo la tragedia

Dopo l’omicidio di un giovane di 21 anni avvenuto a Vasto nel fine settimana, il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti ha espresso il suo cordoglio. La polizia ha fermato il padre della vittima, un dirigente dell’azienda sanitaria, in relazione all’episodio. La notizia ha suscitato molta attenzione nella comunità locale, che si è trovata a fare i conti con questa tragedia.

Dopo la tragedia che ha sconvolto Vasto nel fine settimana, arriva il messaggio di cordoglio del direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti in merito all’omicidio del 21enne Andrea Sciorilli, per il quale è stato fermato il padre Antonio Sciorilli, dirigente dell’azienda sanitaria.“Dolore.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Verrecchia (Fdl) sulla commissione vigilanza per la Asl: "Nessuna anomalia o incompatibilità per il direttore generale"“Nel corso dell’audizione della commissione vigilanza sono state definitivamente smentite le affermazioni del consigliere regionale Pd, Antonio Di... Asl Brindisi: avviso pubblico per l'incarico di direttore generaleLa Giunta regionale questo pomeriggio ha approvato l’avviso pubblico finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse a ricoprire... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Omicidio a Vasto, ragazzo di 21 anni ucciso a coltellate nel garage condominiale. Fermato il padre; Omicidio a Vasto, ucciso un ragazzo di 21 anni: chi è la vittima; Ventunenne trovato morto a Vasto: si indaga per omicidio; Vasto, 21enne trovato morto in un garage: si sospetta un omicidio. Omicidio a Vasto, svolta per la morte del 21enne Andrea Sciorilli: il padre confessa dopo il fermoA Vasto, Andrea Sciorilli, 21 anni, è stato trovato morto nel garage di casa con ferite da arma da taglio: le indagini per omicidio si sono concentrate sul contesto familiare e sul fermo del padre. notizie.it Omicidio a Vasto: Andrea Sciorilli, 21 anni, accoltellato in un garageRoma, 20 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Engineering, tra i leader della Digital Transformation in Italia e con un’importante presenza a livello internazionale, sviluppa Is-Ia - Italy’s Sovereign Intelli ... ilfattoquotidiano.it Un ragazzo di 21 anni, Andrea Sciorilli, è stato trovato morto nelle prima ore del pomeriggio di domenica 19 aprile, a Vasto (Chieti), nel garage della palazzina dove viveva con i genitori, nel centro della cittadina. Si indaga per omicidio: il ragazzo sarebbe stat - facebook.com facebook Omicidio Vasto, fermato il padre della vittima x.com