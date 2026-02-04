Verrecchia Fdl sulla commissione vigilanza per la Asl | Nessuna anomalia o incompatibilità per il direttore generale

Massimo Verrecchia di Fratelli d’Italia risponde alle accuse di Antonio Di Marco sulla commissione Vigilanza e sulla nomina del direttore generale della Asl di Pescara. Il capogruppo spiega che non ci sono state anomalie né incompatibilità e che tutto si è svolto regolarmente. La discussione si è riaccesa dopo le contestazioni del consigliere regionale del Pd, ma Verrecchia ribadisce che la procedura è stata trasparente e corretta.

"Nel corso dell'audizione della commissione vigilanza sono state definitivamente smentite le affermazioni del consigliere regionale Pd, Antonio Di Marco, secondo cui la costituzione di parte civile della Asl di Pescara configurerebbe un'anomalia o un'incompatibilità con la carica di direttore generale. È stato chiarito in modo inequivocabile che la costituzione di parte civile è un atto esclusivamente finalizzato alla tutela dell'azienda sanitaria, adottato in via prudenziale, che non contiene alcuna valutazione anticipata dei fatti né alcun giudizio sulla posizione del direttore generale. Proprio per garantire la massima correttezza istituzionale, la deliberazione non è stata assunta dal direttore generale, direttamente interessato dal procedimento, ma dal direttore sanitario, Rossano Di Luzio, pienamente legittimato a farlo.

