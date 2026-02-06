Asl Brindisi | avviso pubblico per l' incarico di direttore generale

La Regione ha aperto ufficialmente le candidature per diventare direttore generale della Asl Brindisi. La decisione è stata presa oggi dalla Giunta regionale, che ha pubblicato l’avviso pubblico per raccogliere le candidature di chi vuole guidare l’azienda sanitaria. Chi è interessato può presentare la propria manifestazione di interesse e tentare di ottenere l’incarico. La scelta mira a rafforzare la direzione della Asl e garantire un nuovo impulso ai servizi sanitari locali.

La Giunta regionale questo pomeriggio ha approvato l'avviso pubblico finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse a ricoprire l'incarico di direttore generale della Asl Br, Asl Bt, Asl Fg, Asl Le, Asl Ta, Aou "Ospedali Riuniti" di Foggia, Irccs "Istituto Tumori Giovanni Paolo.

