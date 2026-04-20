Omicidio di Gabriele Vaccaro lo sgomento del vescovo di Pavia | Assurda violenza la comunità è attonita

L’omicidio di Gabriele Vaccaro, avvenuto a Pavia, ha suscitato grande sgomento nella comunità locale. La notizia ha fatto il giro della città, lasciando molti cittadini attoniti e disorientati. Il delitto si è verificato in un’area centrale, e le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto. La vicenda ha anche coinvolto il vescovo di Pavia, che ha commentato l’accaduto definendolo una violenza assurda.

Pavia, 20 aprile 2026 – Non solo in Sicilia, dove il 25enne era nato: l’omicidio efferato di Gabriele Vaccaro ha lasciato grande sconforto anche nella comunicata pavese, teatro del delitto. "Non ci sono parole davanti alla morte del giovane Gabriele Vaccaro, di soli 25 anni, aggredito e ucciso da alcuni giovani, probabilmente per motivi futili, nel parcheggio dell’area Cattaneo a 150 metri dalla basilica di San Pietro in Ciel d’Oro, dove sono custodite le reliquie di Sant’Agostino, ha sottolineato il vescovo di Pavia, Monsignor Corrado Sanguineti. Una preghiera per Gabriele. L’alto prelato pavese ha proseguito, esprimendo tutto il proprio...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omicidio di Gabriele Vaccaro, lo sgomento del vescovo di Pavia: “Assurda violenza, la comunità è attonita” Notizie correlate Gabriele Vaccaro accoltellato a morte a Pavia, fermato un 17enne per l'omicidio del giovane di FavaraUn 17enne di origini egiziane è accusato dell’omicidio di Gabriele Vaccaro , il 25enne originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere stato... Leggi anche: Pavia: fermato un 17enne per l'omicidio di Gabriele Vaccaro Altri aggiornamenti Temi più discussi: Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, fermato un ragazzo di 16 anni: la svolta dopo l’interrogatorio; Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, tre giovani portati in questura: uno è minorenne; L'omicidio di Gabriele Vaccaro, dopo una lunga notte di interrogatori fermato un 17enne; Pavia, fermato un 17enne per l'omicidio di Gabriele Vaccaro: i colpi di cacciavite dopo una lite al bar per una ragazza e la ferita che non perdeva sangue. Dammi le pizze, poi il colpo con un cacciavite: la ricostruzione dell’omicidio di Gabriele VaccaroIl branco di ragazzini avrebbe avvicinato Gabriele intimandogli di consegnare loro le pizze che aveva appena acquistato. La versione è al vaglio degli investigatori ... grandangoloagrigento.it Omicidio Pavia, fermato il presunto killer di Gabriele Vaccaro: è un 17enneIl minorenne fermato insieme ad altri due ragazzi è di origini egiziane, avrebbe sferrato lui il colpo mortale ... tg.la7.it Un 17enne di origini egiziane è stato fermato in relazione all'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere stato colpito con una coltellata al collo nella notte tra sabato e domenica, nel parcheggio dell'area Cattan - facebook.com facebook Fermato un giovane di 17 anni per l'omicidio del 25enne Gabriele #Vaccaro a #Pavia: potrebbe esserci dietro una discussione per una ragazza nata in discoteca. x.com