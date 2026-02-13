Napoli tenta di incendiare casa di uno dei suoi amici dopo accoltellamento di Petrone | fermato 17enne

Napoli, tenta di incendiare la casa di un amico dopo l’accoltellamento di Petrone: fermato 17enne. Il giovane, sospettato di aver deciso di dare fuoco all’abitazione per vendetta, è stato arrestato ieri sera dagli agenti della polizia, che hanno trovato segni di bruciature e residui di benzina nel suo zaino. Un’azione impulsiva nata dalla rabbia legata allo scontro avvenuto pochi giorni prima, che ha portato anche a un’accusa di tentato omicidio. Un’ordinanza di collocamento in comunità è stata emessa nei suoi confronti.

Un ragazzo di 17 anni è stato raggiunto da un'ordinanza di collocamento in comunità con l'accusa di tentato incendio aggravato. Il provvedimento è stato eseguito nelle prime ore della mattinata di oggi, venerdì 13 febbraio, dai Carabinieri della Compagnia Napoli Centro, su disposizione del GIP del Tribunale per i Minorenni di Napoli, su richiesta della Procura per i Minorenni. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il minorenne avrebbe tentato di incendiare un'abitazione privata in via Carlo De Marco, lo scorso 12 gennaio, utilizzando liquido infiammabile e fiammiferi. Le indagini, condotte dal Nucleo Operativo di Napoli Centro e coordinate dalla Procura della Repubblica per i Minorenni, hanno permesso di individuare il presunto responsabile grazie alle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte.