Omicidio Villa Pamphili disposta la perizia psichiatrica per Francis Kaufmann

La difesa di Francis Kaufmann, accusato di aver ucciso la compagna e la figlia, ha richiesto una perizia psichiatrica. La richiesta è stata disposta per valutare lo stato mentale dell’uomo al momento dei fatti. La perizia sarà condotta da esperti nominati dal tribunale e si concentrerà sulla capacità di Kaufmann di intendere e volere al momento dell’omicidio.

Prosegue a Roma il processo per il duplice femminicidio avvenuto a Villa Pamphili, uno dei casi di cronaca più sconvolgenti degli ultimi mesi. La Corte d'Assise ha disposto una perizia psichiatrica per Francis Kaufmann, l'uomo accusato di aver ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlia della coppia, la piccola Andromeda. La decisione dei giudici arriva dopo la richiesta avanzata dalla difesa, con l'obiettivo di accertare se l'imputato sia in grado di partecipare consapevolmente al processo. La perizia dovrà stabilire se Kaufmann possieda la capacità di comprendere ciò che sta accadendo in aula e di difendersi adeguatamente. I periti incaricati avranno trenta giorni di tempo per completare gli accertamenti e presentare le loro conclusioni.