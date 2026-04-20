Omicidio a Vasto fermato il papà di Andrea Sciorilli dopo un lungo interrogatorio

A Vasto, il padre di un giovane di 21 anni è stato fermato dopo un lungo interrogatorio relativo al suo omicidio. Il corpo del ragazzo è stato scoperto ieri nel garage del condominio dove viveva. Le forze dell'ordine hanno preso questa decisione in seguito alle indagini avviate subito dopo il ritrovamento. La vicenda sta attirando l’attenzione locale e prosegue con le verifiche in corso.

Il papà di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato senza vita ieri nel garage del condominio dove viveva a Vasto, è in stato di fermo. A confermare la notizia è l'avvocato dell’uomo, Massimiliano Baccalà. Il fermo sarebbe scattato al termine del lungo interrogatorio che si è svolto la notte scorso nella caserma dei carabinieri della città abruzzese. A trovare il giovane ormai senza vita sarebbero stati i genitori. Secondo le prime informazioni, sul corpo sarebbero state rilevate ferite di arma da taglio. Sgomento in città dove si è subito diffusa la voce di quanto avvenuto, anche perché la palazzina, intorno alla quale si sono concentrati i mezzi delle forze dell’ordine e di soccorso, si trova in una zona molto trafficata e frequentata.🔗 Leggi su Feedpress.me

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