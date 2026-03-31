A Cesate, un uomo di 47 anni è stato arrestato con l’accusa di aver coinvolto il padre in una serie di episodi di violenza fisica e verbale iniziati lo scorso agosto. Le autorità hanno notificato il provvedimento dopo aver raccolto prove di botte, insulti e umiliazioni che si sono protratte nel tempo. L’indagato si trova ora in custodia cautelare.

Cesate (Milano), 31 marzo 2026 – Botte, offese, umiliazioni, violenze psicologiche, che andavano avanti dallo scorso agosto. Era l’inferno che viveva un anziano di 80 anni di Cesate, maltrattato dal figlio convivente di 47 anni. Fino a ieri. Nella mattinata del 30 marzo, infatti, i carabinieri della stazione di Cesate hanno arrestato in flagranza di reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate il figlio violento. L'uomo nelle prime ore della mattinata, sotto l'effetto di sostanze alcoliche, nel corso di una accesa lite con il genitore, lo aveva picchiato per futili motivi provocandogli lesioni a braccio, zigomo e testa per le quali l'anziano non è ricorso a cure mediche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Botte, offese e umiliazioni all’anziano padre: a Cesate arrestato un 47enne

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