Un uomo di 42 anni è stato ucciso nella serata del 13 aprile mentre passeggiava con il cane in una strada residenziale. La vittima, conosciuta come “Dino”, è stata colpita da colpi di arma da fuoco sotto casa. L’episodio si è verificato in un’area abitata e le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’omicidio. Non sono state rese note altre informazioni relative al procedimento investigativo.

Il 42enne Annibale Carta, chiamato da tutti “Dino”, è stato freddato la sera del 13 aprile, mentre portava a spasso il cane in via Caracciolo, sotto casa. L’uomo, incensurato, era un personal trainer e proprietario di un centro sportivo. In questi giorni è tornato a galla un caso di cronaca chiuso tre anni fa, riguardante la morte di un giovane ragazzo avvenuta il 22 ottobre 2023, precipitato dall’impalcatura che perimetra l’abitazione della famiglia. Non si sa il motivo per cui il fascicolo in questione sia stato riportato, gli inquirenti stanno cercando di scovare nel passato dell’allenatore per trovare maggiori risposte riguardo la sua tragica fine.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Omicidio Carta: l’ombra della morte di un giovane

Caso Epstein, le foto della morte in carcere - 1mattina News 05/02/2026

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