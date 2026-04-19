Omicidio a Vasto | Andrea Sciorilli 21 anni accoltellato in un garage

Un giovane di 21 anni è stato trovato senza vita in un garage di un complesso residenziale a Vasto. I genitori della vittima lo hanno scoperto riverso a terra e hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i sanitari, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. La scena del crimine è stata isolata mentre si indaga sulle cause del decesso.

Lo hanno ritrovato riverso per terra i suoi genitori. Era dentro il garage del complesso residenziale doveva viveva con la famiglia, senza vita. E i carabinieri non hanno dubbi: Andrea Sciorilli, 21 anni, è stato ucciso. Il ragazzo è stato trovato nelle prime ore di domenica pomeriggio nel garage della sua casa, in una traversa della circonvallazione Histoniense, a Vasto. Sul posto, dopo l’allarme lanciato dai parenti, sono arrivati gli investigatori dell’Arma e la pubblico ministero della Procura di Vasto, Silvia Di Nunzio. Il 21enne è stato accoltellato, secondo le prime ricostruzioni. Sul suo corpo sono infatti presenti diverse ferite d’arma da taglio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Omicidio a Vasto: Andrea Sciorilli, 21 anni, accoltellato in un garage Notizie correlate Vasto: ragazzo di 21 anni trovato morto in un garage, si sospetta l’omicidioVasto, 19 aprile 2025 – Un giovane di 21 anni è stato trovato morto nel pomeriggio nel garage di un condominio a Vasto, in provincia di Chieti. Ragazzo di 21 anni trovato morto sulla rampa del garage condominiale a Vasto, sospetto omicidioIl rinvenimento del cadavere nel primo pomeriggio di domenica nel garage di un condominio a Vasto, in provincia di Chieti.