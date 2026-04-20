Omicidio a Vasto fermato il papà della vittima
A Vasto, il padre di un giovane di 21 anni trovato morto ieri nel garage del suo condominio è stato sottoposto a fermo. La vittima, identificata come Andrea Sciorilli, è stata scoperta senza vita in circostanze ancora da chiarire. La polizia ha preso questa decisione in attesa di ulteriori accertamenti e indagini sulla vicenda. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle eventuali motivazioni o sull'eventuale coinvolgimento di altre persone.
Il papà di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato senza vita ieri nel garage del condominio dove viveva a Vasto, è in stato di fermo. A confermare la notizia è l'avvocato dell'uomo, Massimiliano Baccalà. Il fermo sarebbe scattato al termine del lungo interrogatorio che si è svolto la notte scorso nella caserma dei carabinieri della città abruzzese.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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