Pusher ucciso a Rogoredo il poliziotto Cinturrino fermato per omicidio volontario L' arma messa dopo accanto alla vittima  

Abderrahim Mansouri è stato ucciso a Rogoredo, perché un poliziotto ha sparato e l’ha colpito. L’arma è stata trovata accanto alla vittima, che non aveva nessuna pistola in mano. Carmelo Cinturrino, assistente capo di 41 anni, è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario. La scena del fatto è stata ricostruita dagli investigatori, che hanno sequestrato l’arma e raccolto testimonianze sul momento. L’indagine prosegue per chiarire i motivi dell’intervento.

Ventotto giorni di sospetti e accuse. Un quadro via via sempre più grave, fino all’a ricostruzione peggiore: Abderrahim Mansouri non aveva nessun’arma in mano quando è stato ucciso dal poliziotto a Rogoredo. Nella mattina di lunedì 23 febbraio l’epilogo con l’arresto dell’assistente capo di 41 anni, in forza al commissariato Mecenate, Carmelo Cinturrino. Per lui, già indagato «come atto dovuto» per omicidio volontario, il quadro delle accuse si fa ora gravissimo. Secondo la ricostruzione del pm Giovanni Tarzia e del procuratore Marcello Viola, che hanno coordinato le indagini della squadra Mobile, il poliziotto, nel pomeriggio di lunedì 26 gennaio, avrebbe colpito il pusher 28enne marocchino quando era disarmato. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Carmelo Cinturrino, fermato il poliziotto accusato di omicidio volontario del pusher. Il pm: «Arma messa accanto alla vittima dopo il delitto»Carmelo Cinturrino, assistente capo di polizia, è stato fermato dopo che si è scoperto che aveva collocato l’arma vicino al corpo di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio in un boschetto di Rogoredo.

Pusher ucciso a Rogoredo, fermato il poliziotto Carmelo Cinturrino: è accusato di omicidio volontario Carmelo Cinturrino ha sparato e ucciso un pusher a Rogoredo, causa il suo atteggiamento aggressivo durante un’operazione di polizia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il pusher ucciso a Rogoredo, i poliziotti interrogati rafforzano l'ipotesi di omicidio; Pusher ucciso a Rogoredo, l’ombra della messinscena: la pistola che non c’era e l’allarme in ritardo; Rogoredo, il pusher ucciso da Cinturrino con un solo colpo alla tempia. L'ipotesi della pistola finta messa in scena e le frasi dell'altro agente: Fui mandato da lui a prendere uno zaino; Pusher ucciso a Rogoredo, accertamenti sulla pistola trovata accanto a Mansouri (e il nodo dello zaino).

Pusher ucciso a Rogoredo, possibile legame tra agente e vittima: i cellulari al centro delle indaginiGli investigatori analizzano i cellulari dei poliziotti presenti sul luogo della sparatoria per ricostruire contatti e rapporti tra l’agente e il pusher ucciso a Rogoredo. notizie.it

Fermato il poliziotto che ha ucciso lo spacciatore a Rogoredo: omicidio volontarioMILANO – Fermato l’assistente capo di Polizia Milano Carmelo Cinturrino, sotto accusa da giorni per la morte di un pusher a Rogoredo. Il fermo, disposto dalla Procura, è stato eseguito questa mattina ... dire.it

Rogoredo, il pusher ucciso dall'agente Carmelo Cinturrino: il poliziotto è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario - facebook.com facebook

Rogoredo, il pusher ucciso dall'agente Carmelo Cinturrino: il poliziotto è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario x.com