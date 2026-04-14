Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato in relazione all’omicidio di un uomo avvenuto a Massa. Secondo quanto riferito, il giovane si è difeso affermando di essere stato colpito con una testata. Il cognato della vittima ha dichiarato che l’uomo si trovava in ginocchio quando è stato ucciso, con il collo spezzato. Al momento, sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per chiarire la dinamica dei fatti.

“Mi ha dato una testata”. Il 17enne, fermato per l’omicidio di Giacomo Bongiorni con altri due maggiorenni, ha fornito questa versione agli inquirenti su come è iniziata una aggressione di gruppo ( ci sono anche altri due minori indagati) terminata con la morte del 47enne che li aveva rimproverati per un lancio di bottiglie. Una manciata di secondi, tra i quindici e i trenta, immortalati dalle telecamere di piazza Palma a Massa poco dopo l’1.20 di sabato: un frammento decisivo su cui i carabinieri del Comando provinciale di Massa stanno cercando di fare piena luce. Secondo il decreto di fermo, la lite sarebbe nata per futili motivi. Un pugno avrebbe fatto cadere a terra Bongiorni, ma l’azione violenta non si sarebbe fermata lì.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi ha dato una testata”, il 17enne fermato per l’omicidio di Massa prova a difendersi. Il cognato della vittima: “Era in ginocchio e gli hanno spezzato il collo”

Il padre di uno degli accusati dell’omicidio di Massa: «Sono stati aggrediti, è partita una testata»Alin Eduardo Catarasu, 19 anni, è uno dei cinque indagati per la morte di Giacomo Bongiorni a Massa.

“Mi ha distrutto il cuore. Una ragazza mi ha avvicinato al parco e mi ha chiesto aiuto perché vittima di insulti razzisti”: Tommaso Zorzi in lacrime – IL VIDEOTommaso Zorzi è stato testimone di un episodio di razzismo avvenuto a Milano, mentre stava passeggiando con il suo cane al parco.

Cinque persone sono indagate per l'omicidio di Giacomo Bongiorni, 47 anni, avvenuta nella notte tra sabato e domenica a Massa. Solo l'ultimo caso di violenza con giovani coinvolti x.com

Dimesso lunedì mattina, 13 aprile, dall'ospedale Noa di Massa, Gabriele porta sul corpo i segni evidenti della spedizione punitiva - facebook.com facebook