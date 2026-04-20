Andrea Sciorilli ucciso a Vasto fermato il papà | il 21enne era stato trovato accoltellato nel garage di casa

Un ragazzo di 21 anni è stato trovato morto nel garage di un condominio a Vasto. La vittima aveva subito ferite da arma da taglio. Le autorità hanno fermato il padre del giovane, che è ora sotto custodia. L’indagine è in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto e le eventuali responsabilità. Nessun’altra persona è attualmente coinvolta nel caso.

VASTO - Il papà di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato senza vita ieri nel garage del condominio dove viveva a Vasto, è in stato di fermo. A confermare la notizia è.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Andrea Sciorilli ucciso a Vasto, fermato il papà: il 21enne era stato trovato accoltellato nel garage di casa Notizie correlate Omicidio a Vasto del 21enne Andrea Sciorilli trovato morto in garage: è stato accoltellato, caccia al killerUna domenica pomeriggio di sangue ha sconvolto la città di Vasto, in provincia di Chieti. Andrea Sciorilli morto nel garage di casa a Vasto: il 21enne ucciso a coltellate, interrogati amici e parentiAndrea Sciorilli, 21 anni, è stato trovato morto nel garage del condominio dove viveva a Vasto. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Omicidio a Vasto: Andrea Sciorilli, 21 anni, accoltellato in un garage; Omicidio a Vasto del 21enne Andrea Sciorilli trovato morto in garage: è stato accoltellato, caccia al killer; Andrea Sciorilli trovato morto a Vasto: È stato ucciso a coltellate. Il corpo trovato dai genitori nel garage; Andrea Sciorilli massacrato e ucciso a Vasto: Sembra un'esecuzione. Chi era il 21enne trovato morto dal padre in garage. Andrea Sciorilli massacrato e ucciso a Vasto, fermato il padre che l'aveva trovato in garage: il sospetto del delitto in famigliaSvolta drammatica nelle indagini sull'omicidio di Andrea Sciorilli, il 21enne massacrato nel garage di casa a Vasto. Al termine di un lunghissimo e teso interrogatorio durato tutta la ... leggo.it Andrea Sciorilli ucciso a Vasto, fermato il papà: il 21enne era stato trovato accoltellato nel garage di casaVASTO - Il papà di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato senza vita ieri nel garage del condominio dove viveva a Vasto, è in stato di fermo. A confermare la notizia ... ilmattino.it Lo hanno ucciso con almeno tre coltellate. È morto così Andrea Sciorilli, 21 anni, un diploma in amministrazione, finanza e marketing ed ex pugile. Ascoltato il padre che ha lanciato l’allarme #vasto #Chieti - facebook.com facebook Un ragazzo di 21 anni, Andrea Sciorilli, è stato trovato morto nelle prima ore del pomeriggio a Vasto (Ch), in centro, nel garage di un complesso residenziale in una traversa della circonvallazione Histoniense. Sul posto ci sono polizia, sanitari del 118 e cara x.com