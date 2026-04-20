Oltre i soliti schemi la rivincita della poesia

In un panorama culturale spesso dominato da schemi consolidati, la poesia si presenta come una forma di espressione capace di andare oltre le aspettative convenzionali. La tendenza ad affidarsi a giudizi già formati può portare a pregiudizi e luoghi comuni, influenzando il modo in cui si percepisce questa disciplina. La rivincita della poesia invita a un ripensamento e a una maggiore apertura verso un linguaggio che va oltre le immagini stereotipate.

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