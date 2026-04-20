Oltre i soliti schemi la rivincita della poesia
In un panorama culturale spesso dominato da schemi consolidati, la poesia si presenta come una forma di espressione capace di andare oltre le aspettative convenzionali. La tendenza ad affidarsi a giudizi già formati può portare a pregiudizi e luoghi comuni, influenzando il modo in cui si percepisce questa disciplina. La rivincita della poesia invita a un ripensamento e a una maggiore apertura verso un linguaggio che va oltre le immagini stereotipate.
Welfare, Bonus nuovi nati 2026: contributo di 1.000 euro alle famiglie Scuole, “Green 5.0 – la città che cambia”: contributi per le attività didattiche Turismo 4.0, l’IA diventa agente di viaggio puntando su risparmio e sostenibilità Di solito purtroppo anche in ambito culturale, siamo abituati a ragionare secondo schemi prefissati che finiscono per condizionare le opinioni di chi si accosta arrivando talvolta ad essere dei veri e propri pregiudizi che poi si rivelano infondati, dei luoghi comuni. Uno di questi è dato dal ritenere (a torto) la poesia come un genere letterario di secondo piano che non attira lettori e quindi non merita attenzioni, tanto meno l’organizzazione di un premio; per fortuna non è sempre così e quanto meno si comincia da qualche anno ad invertire la rotta.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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