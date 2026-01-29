La grande rivincita di Super-Giada | Lei oltre gli ostacoli della vita
Giada Canino, 20 anni, ha fatto parlare di sé con una grande vittoria. Nata con la sindrome di Down, ha superato numerosi ostacoli nella vita, tra cui il bullismo, e ora si racconta nel libro
Campionessa di danza paralimpica e hip hop, ma non solo: Giada Canino, 20 anni, nata con la sindrome di Down, ha vinto anche la battaglia contro il bullismo e per questo è diventata protagonista del libro "Bulldown. Storia di Giada", scritto da Claudia Conidi Ridola. A pochi giorni dalla Giornata contro il bullismo che si celebra il 7 febbraio e dall’inaugurazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, domenica Giada Canino sarà a Rho per raccontare la sua storia di riscatto sociale attraverso lo sport e la danza. L’evento si terrà alle ore 17, nella sala conferenze di Villa Burba, con ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
