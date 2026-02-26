la semplificazione propagandistica del fronte del no ripropone i soliti schemi di 40 anni fa

Sono giorni di déjà-vu. “Che i cattivi votino sì e i buoni no è una semplificazione preoccupante per l’impostazione eticizzante che lascia trasparire”, ha detto ieri all’Unità l’avvocato Valerio Spigarelli, già presidente dell’Unione delle camere penali. Si riferiva a Gratteri e alla sua campagna che merita, per me, un solo aggettivo: fumettistica. Non fosse che i fumetti hanno almeno il pregio della chiarezza espressiva, sono icastici e didascalici: i ladri indossano una mascherina nera, gli ispettori portano nomi come Manetta, gli spari fanno bang, le porte slam! Solo un bambino può prenderli sul serio. Ben più insinuante è lo stile di un Gherardo Colombo, astro nascente del fronte del no, che dice le stesse banalità di Gratteri ma le mette in bella copia, a beneficio del ceto medio riflessivo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

