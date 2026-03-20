Sei Paesi membri della Nato, tra cui l’Italia, hanno dichiarato di essere disposti a partecipare a una missione difensiva nella regione di Hormuz, ma solo a condizione che venga raggiunto un cessate il fuoco. Le nazioni coinvolte, tra cui anche Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi e Giappone, hanno precisato questa posizione in una comunicazione ufficiale. La decisione viene annunciata in un momento di tensione nella zona.

La partita energetica si fa sempre più serrata nella crisi iraniana. Ieri, Italia, Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi e Giappone hanno criticato la chiusura dello Stretto di Hormuz, condannando anche gli attacchi sferrati dall’Iran contro i Paesi del Golfo. «Esprimiamo la nostra disponibilità a contribuire agli sforzi appropriati per garantire il passaggio sicuro attraverso lo Stretto. Accogliamo con favore l’impegno delle nazioni che stanno procedendo alla pianificazione preparatoria», hanno inoltre affermato i sei Paesi, che hanno poi assicurato il proprio sostegno alle nazioni più colpite dalla crisi attraverso il ricorso all’Onu e alle istituzioni finanziarie internazionali. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Sei Paesi Nato tra cui l’Italia aprono a una missione difensiva a Hormuz

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