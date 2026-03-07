Oltre 7mila turisti italiani ancora nei Paesi del Golfo

Attualmente, 7.374 turisti italiani si trovano nei Paesi del Golfo, rispetto agli 8.200 registrati in precedenza. La Task force Golfo, creata dall'Unità di crisi della Farnesina, ha gestito più di 17.000 contatti dall'inizio della crisi legata agli attacchi di Israele e degli Stati Uniti. Questi numeri indicano la presenza attiva degli italiani in quella regione in questo periodo.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Kuwait e Arabia Saudita hanno iniziato a ridurre la produzione di petrolio dopo che i serbatoi di stoccaggio si sono riempiti a causa delle interruzioni delle esportazioni attraverso lo stretto di Hormuz. I prezzi del petrolio sono saliti a oltre 119 dollari al barile raggiungendo livelli mai visti da metà 2022. 🔗 Leggi su Today.it

