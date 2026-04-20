Oltre 2mila formiche in valigia | arrestato trafficante a Nairobi e condannato a 12 mesi di reclusione

Un uomo è stato arrestato in Kenya dopo che le autorità hanno trovato più di 2.000 formiche vive in una valigia. Le formiche erano pronte per essere vendute nel mercato nero. L’uomo è stato condannato a 12 mesi di reclusione per il traffico di specie animali. L’episodio ha coinvolto le forze dell’ordine durante un controllo di routine. La scoperta ha evidenziato un tentativo di commercio illegale di insetti viventi.