Arrestato a Tortoreto un uomo condannato a 4 mesi di reclusione dall' autorità giudiziaria di Pescara

A Tortoreto, i carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica hanno arrestato un uomo condannato a quattro mesi di reclusione dall'autorità giudiziaria di Pescara. L'ordine di carcerazione, emesso in regime di detenzione domiciliare, è stato eseguito dai militari locali. L'uomo è stato portato in caserma e successivamente condotto in carcere.

A Tortoreto, i carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica, hanno eseguito un ordine di carcerazione, in regime di detenzione domiciliare che è stato emesso dall'autorità giudiziaria di Pescara.Il provvedimento è nei confronti di un uomo condannato per falsità ideologica in certificati.Abbonati.🔗 Leggi su Ilpescara.it Calcio shock: giocatore condannato a 15 mesi di reclusioneLa sentenza è stata resa nota poco fa: 15 mesi di reclusione per il calciatore, condannato per tutti e tre i capi di accusa. Leggi anche: In albergo con la pistola: Baby Gang condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione