Un cittadino cinese è stato condannato a un anno di reclusione e a pagare una multa di circa 6.500 euro dopo essere stato arrestato all’aeroporto di Nairobi. L’uomo tentava di partire dal Kenya con circa 2.200 formiche giganti vive nascoste all’interno della valigia. L’arresto è avvenuto lo scorso marzo, durante un controllo di routine. La vicenda ha attirato l’attenzione per la stranezza delle specie coinvolte e le modalità dell’arresto.

Strano, ma vero. Zhang Kekun, di origini cinesi, è stato arrestato lo scorso marzo all’aeroporto internazionale principale di Nairobi, in Kenya, mentre cercava di lasciare il Paese con oltre 2.200 formiche giganti (tra cui 1.948 esemplari della pregiata specie Messor cephalotes ) nel suo bagaglio. Il tribunale ha condannato Kekun al pagamento di una multa di 6.500 euro e a 12 mesi di reclusione “per aver tentato di esportare formiche giganti vive”. Il giudice ha specificato che la pena non solo è “molto severa “, ma è anche utile per evitare che cascano i casi di traffico di formiche dal Kenya. “Considerato il crescente numero di casi di traffico di grandi quantitativi di formiche da giardino – ha affermato – e le conseguenze ambientali negative della raccolta di massa, è necessario adottare misure di deterrenza rigorose”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tenta di esportare dal Kenya 2.200 formiche giganti vive, nascoste nella sua valigia: cinese condannato a 12 mesi di reclusione e una multa da 6.500 euro

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