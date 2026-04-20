Durante il secondo fine settimana del festival musicale in California, una cantante nota ha eseguito per la prima volta dal vivo il suo nuovo singolo. L’artista era ospite durante il concerto di un’altra influencer e ha portato sul palco una canzone inedita, attirando l’attenzione dei presenti. Questa esibizione rappresenta il primo live ufficiale del brano da parte dell’interprete, che ha scelto di presentarla in questa occasione speciale.

Olivia Rodrigo è prontissima a riprendersi la scena e, per confermare il proprio ritorno, ha eseguito dal vivo per la prima volta il suo nuovissimo singolo Drop Dead sabato sera al Coachella, come ospite a sorpresa durante il set di Addison Rae. La cantautrice ha sorpreso i presenti comparendo sul palco principale del festival, duettando con la “padrona di casa” sulle note di Headphones On, tratta dall’album di Rae, Addison. La sua partecipazione allo show non era stata annunciata in precedenza. Addison ha cantato il verso di Headphones On “I compare myself to the new It Girl” e, a quel punto, Olivia è apparsa sul palcoscenico, tra gli applausi del pubblico di Indio, in California, il cui entusiasmo è cresciuto ulteriormente quando le due hanno si sono lanciate nella nuova hit di Rodrigo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Olivia Rodrigo ha cantato per la prima volta dal vivo “Drop Dead”, ospite di Addison Rae al Coachella

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Debutto stellare nelle prime 24 ore per Olivia Rodrigo con il nuovo singolo Drop dead. Subito in testa classifica globale di Spotify #ANSA - facebook.com facebook

Debutto stellare nelle prime 24 ore per Olivia Rodrigo con il nuovo singolo Drop dead. Subito in testa classifica globale di Spotify #ANSA x.com