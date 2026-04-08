Come Olise è diventato la miglior ala del mondo | dall'academy del Chelsea all'exploit col Bayern

Michael Olise, cresciuto nell'academy del Chelsea, ha recentemente messo in mostra le sue qualità durante la partita tra Bayern e Real Madrid in Champions League, contribuendo alla vittoria della squadra tedesca con una prestazione di grande livello. La sua presenza in campo e il ruolo di protagonista hanno attirato l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori, confermandolo come uno dei talenti più promettenti nel ruolo di ala.

Michael Olise domina al Bernabéu e dimostra come oggi sia la miglior ala del mondo: prestazione da leader assoluto nella vittoria del Bayern sul Real Madrid in Champions League. Una crescita iniziata nei vivai inglesi e culminata nella consacrazione in Germania. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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