Olimpiadi di primo soccorso Forlì fa il pieno di medaglie | podio per lo scientifico e il Ruffilli

Da forlitoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri a Piacenza si sono svolte le Olimpiadi di primo soccorso organizzate dal Comitato regionale della Croce Rossa Emilia Romagna. La partecipazione di studenti di Forlì, provenienti da due diversi istituti, ha portato a un risultato di rilievo: il podio. Le competizioni hanno coinvolto ragazzi del quarto anno scolastico, con team provenienti dal liceo scientifico e dall’istituto Ruffilli. La giornata si è conclusa con un successo per la città, che ha conquistato diverse medaglie.

Croce Rossa Italiana – Comitato di Forlì ha partecipato ieri, domenica, alle Olimpiadi di primo soccorso organizzate dal Comitato regionale Cri Emilia Romagna a Piacenza, riservate agli studenti degli istituti scolastici sul territorio regionale che stanno frequentando il quarto anno di studi.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Olimpiadi: AREU fa le prove generali. Simulato intervento di primo soccorso in gara

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