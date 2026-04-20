Olimpiadi di primo soccorso Forlì fa il pieno di medaglie | podio per lo scientifico e il Ruffilli

Ieri a Piacenza si sono svolte le Olimpiadi di primo soccorso organizzate dal Comitato regionale della Croce Rossa Emilia Romagna. La partecipazione di studenti di Forlì, provenienti da due diversi istituti, ha portato a un risultato di rilievo: il podio. Le competizioni hanno coinvolto ragazzi del quarto anno scolastico, con team provenienti dal liceo scientifico e dall’istituto Ruffilli. La giornata si è conclusa con un successo per la città, che ha conquistato diverse medaglie.

Croce Rossa Italiana – Comitato di Forlì ha partecipato ieri, domenica, alle Olimpiadi di primo soccorso organizzate dal Comitato regionale Cri Emilia Romagna a Piacenza, riservate agli studenti degli istituti scolastici sul territorio regionale che stanno frequentando il quarto anno di studi.🔗 Leggi su Forlitoday.it Olimpiadi: AREU fa le prove generali. Simulato intervento di primo soccorso in gara Notizie correlate Assassinato 38 anni fa dalle Brigate Rosse: Forlì ricorda il senatore Roberto RuffilliNel 38esimo anniversario dell'uccisione del professor Roberto Ruffilli da parte di un commando terroristico delle brigate rosse, la città di Forlì e... Olimpiadi di matematica. Lo scientifico alle nazionali. Sul podio ragazze e junioresIl Liceo Marconi di Carrara vince con la squadra juniores la gara di qualificazione disputata lo scorso 20 gennaio a Sarzana e si impone con distacco... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: A Como arrivano le olimpiadi di primo soccorso: gli studenti si sfidano; Primo soccorso, olimpiadi nelle scuole; Anche la Valle d'Aosta partecipa alle Olimpiadi di Primo Soccorso della Croce Rossa per studenti; Croce Rossa Italiana: 3 scuole alle Olimpiadi di Primo Soccorso per studenti. A Manfredonia le Olimpiadi di Pronto SoccorsoCome è bella Manfredonia.Da una parte la frenesia politica che in queste ore coinvolge l’intera provincia, dall’altra la serenità di una città che ... ilsipontino.net Olimpiadi di Primo Soccorso: a San Severino Marche giovani in prima linea tra soccorso e solidarietàSimulazioni e sfide per gli studenti delle scuole superiori San Severino Marche è diventata per un giorno il punto di riferimento regionale per la formazione e la cultura del soccorso, ospitando le Ol ... youtvrs.it Orgoglio a Teggiano! Rafael Andriuolo, studente del Polo Liceale "Pomponio Leto", conquista la Medaglia di Bronzo alle Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza. Tra algoritmi complessi e sfide di crittografia, Rafael si è distinto come uno dei migliori talenti d'Itali - facebook.com facebook La judoka azzurra salita sul gradino più alto del podio alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha raccontato a Vanity Fair il suo percorso nella vita e nello sport dalla depressione all'oro festeggiato con un bacio. Con la vittoria agli Europei è ora contemporaneamente ca x.com