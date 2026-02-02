Olimpiadi di matematica Lo scientifico alle nazionali Sul podio ragazze e juniores

Questa mattina si sono svolte le qualificazioni nazionali di matematica per le scuole superiori. Il Liceo Marconi di Carrara si è distinto, vincendo sia con la squadra juniores che con quella femminile. La gara juniores si è svolta a Sarzana lo scorso 20 gennaio, mentre quella femminile a Firenze il 30 gennaio. Entrambe le squadre hanno ottenuto il pass per le finali nazionali, confermando il talento degli studenti del liceo toscano.

Il Liceo Marconi di Carrara vince con la squadra juniores la gara di qualificazione disputata lo scorso 20 gennaio a Sarzana e si impone con distacco con la squadra femminile nella gara di qualificazione disputata il 30 gennaio a Firenze conquistando anche quest'anno il diritto di partecipare alle finali nazionali di matematica a squadre in queste due categorie. La juniores composta da: Diego Granai (capitano), Anna Menconi (consegnatrice e manager della squadra), Giulia Pregliasco, Federico Grassi, Leonardo Zapponi, Lorenzo Majello e Chiara Frediani, vince a Sarzana con 802 punti sul Dini di Pisa che termina la sua gara con 730 punti.

