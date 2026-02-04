Perché Fondazione Milano Cortina ha chiesto un prestito di 5 mln a Regione Lombardia a pochi giorni dalle Olimpiadi

Da fanpage.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi giorni dall'apertura dei Giochi, la Fondazione Milano Cortina ha chiesto un prestito di 5 milioni di euro a Regione Lombardia. La richiesta arriva in fretta, mentre l’evento si avvicina e bisogna ancora sistemare diversi dettagli. La fondazione ha bisogno di liquidità per coprire spese urgenti e garantire il buon svolgimento delle Olimpiadi.

La cerimonia di apertura dei Giochi è dietro l'angolo, ma a pochi giorni dall'inizio Fondazione Milano Cortina ha urgente bisogno di liquidità. Fanpage.it ha chiesto i motivi a Regione Lombardia.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Milano Cortina

Olimpiadi, Fondazione Milano Cortina a corto di soldi: ha chiesto garanzie per 120 milioni. Zaia diceva: “Rischio default”

Regione Lombardia ha chiesto un prestito di 283 milioni euro a una banca per i nuovi treni elettrici

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Scienza, cultura e sport: la Fondazione Milano Cortina 2026 in visita al MUSE; Olimpiadi, Fondazione Milano Cortina non paga gli albergatori: Criticità finanziarie; Carabinieri e Fondazione Milano Cortina 2026 insieme per la sicurezza degli atleti e del pubblico dei Giochi Invernali; Olimpiadi invernali: Banco alimentare e Fondazione Milano Cortina insieme contro lo spreco alimentare.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, offerta di biglietti prendi due paghi uno: come funzionaLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina 2026, offerta di biglietti 'prendi due paghi uno': come funziona ... tg24.sky.it

perché fondazione milano cortinaTensioni al confine: gli svizzeri si ritrovano a gestire gli spettatori delle gare di Livigno, vogliono almeno 5 milioni da Milano-CortinaGli svizzeri chiedono 5 milioni di euro per gestire i flussi di spettatori diretti a Livigno, ma l'Italia ne offre solo 600mila ... ilfattoquotidiano.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.