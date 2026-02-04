Perché Fondazione Milano Cortina ha chiesto un prestito di 5 mln a Regione Lombardia a pochi giorni dalle Olimpiadi

A pochi giorni dall'apertura dei Giochi, la Fondazione Milano Cortina ha chiesto un prestito di 5 milioni di euro a Regione Lombardia. La richiesta arriva in fretta, mentre l’evento si avvicina e bisogna ancora sistemare diversi dettagli. La fondazione ha bisogno di liquidità per coprire spese urgenti e garantire il buon svolgimento delle Olimpiadi.

Approfondimenti su Milano Cortina

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Scienza, cultura e sport: la Fondazione Milano Cortina 2026 in visita al MUSE; Olimpiadi, Fondazione Milano Cortina non paga gli albergatori: Criticità finanziarie; Carabinieri e Fondazione Milano Cortina 2026 insieme per la sicurezza degli atleti e del pubblico dei Giochi Invernali; Olimpiadi invernali: Banco alimentare e Fondazione Milano Cortina insieme contro lo spreco alimentare.

