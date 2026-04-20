Olimpia strapazza Napoli Sfiorato il record di punti

All’interno del Forum, Olimpia Milano e Napoli si sono affrontate in una partita che resterà nella memoria per il punteggio elevato. Le Scarpette Rosse hanno totalizzato 125 punti, avvicinandosi al record di 136 punti stabilito contro Desio nel 1990. La sfida si è conclusa con una vittoria schiacciante da parte dell’Olimpia, che ha dominato la partita senza lasciare spazio agli avversari.

La partita dei record, o quasi. È quella che va in scena al Forum tra Olimpia Milano e Napoli con una clamorosa prestazione da 125 punti segnati per le Scarpette Rosse, a un passo dai 136 segnati contro Desio nel 1990. Una prova complessiva da 66% al tiro, davvero la miglior Olimpia possibile. Così coach Peppe Poeta può essere ben contento della sua Armani che ha in Leandro Bolmaro (nella foto) il suo miglior realizzatore con 24 punti (suo primato stagionale) in soli 17’, mentre LeDay bissa la grande prova dell’andata con 16 punti e 8 rimbalzi. La partita, praticamente, dura solo nel primo periodo (29-27) con una difesa ancora da registrare. Quando, però, l’ EA7 stringe le maglie in retroguardia, cambia passo anche in attacco con grazie a un break di 34-16 e ipoteca la partita sul 63-43 dell’intervallo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Olimpia strapazza Napoli. Sfiorato il record di punti Notizie correlate Nadia Battocletti prende a schiaffi il record italiano dei 3000, abbattuto di 4 secondi. Record europeo sfioratoNadia Battocletti ha demolito il suo record italiano dei 3000 metri, correndo in 8:26. L’Olimpia esagera: 125 punti segnati (mai così bene da 35 anni), Napoli sbranataMilano, 19 aprile 2026 – Una serata da ricordare per i libri statistici dell’Olimpia Milano.