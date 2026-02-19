Nadia Battocletti prende a schiaffi il record italiano dei 3000 abbattuto di 4 secondi Record europeo sfiorato

Nadia Battocletti ha stabilito un nuovo record italiano nei 3000 metri, coprendoli in 8:26.44 durante il Meeting di Lievin, penultima tappa del World Indoor Tour. La giovane atleta ha migliorato di quattro secondi il suo precedente primato, dimostrando un'ottima forma in vista delle prossime competizioni. Durante la gara, ha sorpassato diverse avversarie, mantenendo un ritmo elevato fino alla fine. La prestazione ha anche sfiorato il record europeo, che si trova a pochi centesimi di secondo. La corsa ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Nadia Battocletti ha demolito il suo record italiano dei 3000 metri, correndo in 8:26.44 al Meeting di Lievin, penultima tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica in sala). La fuoriclasse trentina ha abbassato di addirittura quattro secondi il primato che aveva siglato proprio nella località francese lo scorso anno, quando tagliò il traguardo in 8:30.82 in una parentesi al coperto che si era concessa. L'argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri si è resa protagonista di una prestazione convincente aver eguagliato il record nazionale dei 1500 metri (4:03.