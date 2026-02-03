Tumori urologici ereditari in Italia ogni anno oltre 5.500 casi

Ogni anno in Italia vengono diagnosticati oltre 5.500 casi di tumori urologici che colpiscono persone con una storia familiare della malattia. La cifra è alta e preoccupa gli esperti, che sottolineano come la familiarità possa aumentare il rischio di sviluppare questi tipi di tumori. La ricerca si concentra ora su come migliorare la prevenzione e i controlli per chi ha già in famiglia casi di questa malattia.

Roma, 3 feb. (Adnkronos Salute) - Nel nostro Paese ogni anno si registrano oltre 5.500 tumori urologici eredo-familiari. Rappresentano circa il 67% di tutti i casi di carcinoma della prostata, del rene e della vescica. Per questi uomini e donne, che presentano varianti genetiche che aumentano il rischio di cancro, bisogna personalizzare non solo le terapie ma anche la prevenzione. È quanto afferma la Società italiana di uro-oncologia (Siuro) in occasione della Giornata mondiale contro il cancro (World cancer day) che si celebrerà domani in tutto il Pianeta. Il claim dell'evento internazionale quest'anno è #UnitedByUnique. 🔗 Leggi su Iltempo.it

