Tumori urologici ereditari in Italia ogni anno oltre 5.500 casi

Ogni anno in Italia vengono diagnosticati oltre 5.500 casi di tumori urologici che colpiscono persone con una storia familiare della malattia. La cifra è alta e preoccupa gli esperti, che sottolineano come la familiarità possa aumentare il rischio di sviluppare questi tipi di tumori. La ricerca si concentra ora su come migliorare la prevenzione e i controlli per chi ha già in famiglia casi di questa malattia.

Roma, 3 feb. (Adnkronos Salute) - Nel nostro Paese ogni anno si registrano oltre 5.500 tumori urologici eredo-familiari. Rappresentano circa il 67% di tutti i casi di carcinoma della prostata, del rene e della vescica. Per questi uomini e donne, che presentano varianti genetiche che aumentano il rischio di cancro, bisogna personalizzare non solo le terapie ma anche la prevenzione. È quanto afferma la Società italiana di uro-oncologia (Siuro) in occasione della Giornata mondiale contro il cancro (World cancer day) che si celebrerà domani in tutto il Pianeta. Il claim dell'evento internazionale quest'anno è #UnitedByUnique. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tumori urologici ereditari, in Italia ogni anno oltre 5.500 casi Approfondimenti su Tumori Urologici Italia Tumori, esperti: "Hpv responsabile tra i maschi di oltre 2.400 casi l'anno in Italia" Tumori, 31mila casi all’anno in Emilia Romagna. “Oggi si guarisce sempre di più, oltre 19mila le vite salvate” In Emilia-Romagna, ogni anno si registrano circa 31mila nuovi casi di tumore, con oltre 19mila vite salvate grazie ai progressi della medicina. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Tumori Urologici Italia Argomenti discussi: Giornata mondiale contro il cancro, allarme sui tumori urologici ereditari: oltre 5.500 casi l’anno in Italia. Tumori urologici ereditari, in Italia ogni anno oltre 5.500 casiNel nostro Paese ogni anno si registrano oltre 5.500 tumori urologici eredo-familiari. Rappresentano circa il 6/7% di tutti i casi di carcinoma della prostata, del rene e della vescica. Per questi uom ... adnkronos.com Tumori urologici. Ogni anno in Italia oltre 5.500 casi ereditari. Siuro: Vanno personalizzate le terapie e la prevenzionePer contrastare queste forme di cancro bisogna incentivare il più possibile gli stili di vita sani e le diagnosi precoci. quotidianosanita.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.