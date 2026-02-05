Famiglia asfissiata a Porcari | monossido di carbonio in Italia 600 vittime ogni anno

Una famiglia di Porcari è stata trovata senza vita in casa, vittima di un’intossicazione da monossido di carbonio. I soccorritori hanno trovato i corpi all’interno dell’abitazione, probabilmente causata da un malfunzionamento di una stufa o di un impianto di riscaldamento. Si cerca di capire quanto sia stato rapido l’intervento e cosa abbia portato a questa tragedia, mentre i rilievi sono in corso per verificare le cause esatte. In Italia, ogni anno, il monossido di carbonio provoca tra i 350 e i 600

"Si stima che il monossido di carbonio provochi ogni anno solo in Italia tra i 350 e i 600 decessi, con oltre seimila ricoveri ospedalieri e l'80% delle intossicazioni che si verifica tra le mura domestiche". E' quanto affermano, in una nota, gli esperti della Società italiana di medicina ambientale (Sima), che lanciano l'allarme dopo la nuova tragedia a Porcari, in provincia di Lucca. "Il monossido di carbonio (Co) è particolarmente insidioso poiché è un gas incolore e inodore in grado di provocare a concentrazioni eccessive la morte quasi immediata – spiega Sima -. Si tratta di un gas da combustione emesso dai motori a benzina, fornelli, generatori, lampade a gas, radiatori portatili a kerosene e a gas, caldaie, scaldabagni, caminetti e stufe a legna o a gas.

