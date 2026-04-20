Oggi si svolge a Pistoia un incontro nel Palazzo Vescovile per salutare il vescovo Tardelli, che lascia il suo incarico. Durante l’evento, si discuterà anche della nomina del suo successore, anche se non sono state fornite molte informazioni in merito. L’attenzione è rivolta sia ai cambiamenti alla guida ecclesiastica sia alle ripercussioni che tali decisioni potrebbero avere sui territori circostanti.

PISTOIA Non è solo una questione di nomi, ma di sopravvivenza dei territori. L’appuntamento di oggi a mezzogiorno nel Palazzo Vescovile di Pistoia non è solo un avvicendamento alla guida della Chiesa locale. Monsignor Fausto Tardelli ha convocato il clero, i religiosi e le religiose, i consigli pastorali, i responsabili e il personale di Curia delle diocesi di Pistoia e di Pescia per importanti comunicazioni e si prepara al congedo definitivo. Ma la partita che si gioca tra Pistoia e Pescia riguarda anche l’assetto che il Vaticano vorrà dare a questa fetta di Toscana. Tardelli non ha mai fatto mistero di quanto sia stato sfiancante il “doppio binario”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oggi l’addio del vescovo Tardelli, poche indiscrezioni sul sostituto

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