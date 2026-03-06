Vicofaro scrive al vescovo Tardelli | Qui c’è ancora abbandono

I residenti dell’area intorno alla chiesa di Santa Maria Maggiore a Vicofaro hanno scritto una lettera al vescovo Tardelli, lamentando che la zona continua a mostrare segni di abbandono. La speranza era che, dopo l’epoca di don Biancalani, gli spazi potessero essere riaperti e utilizzati di nuovo da fedeli e cittadini. La situazione attuale non sembra aver subito miglioramenti significativi.

Archiviata la stagione di don Biancalani, la speranza dei residenti dell’area intorno alla chiesa di Santa Maria Maggiore a Vicofaro era che gli spazi potessero tornare a essere pienamente fruibili per fedeli e cittadini. Una speranza che, almeno per il momento, non sembra essere stata soddisfatta e l’incertezza permane. La situazione ha spinto alcuni cittadini del quartiere a scrivere una lettera aperta al vescovo Fausto Tardelli per chiedere un intervento della Curia per risolvere una situazione che da tempo "provoca amarezza e preoccupazione". Secondo i residenti la chiesa verserebbe oggi in "condizioni di evidente incuria e degrado". "Dopo gli anni della gestione di don Massimo Biancalani, che hanno profondamente segnato la vita del quartiere, ci saremmo aspettati un’attenzione nuova e concreta da parte della Curia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

