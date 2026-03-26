Ora rischia anche Antonio Tajani Altro terremoto nella politica indiscrezioni e possibile sostituto in FI

Un nuovo capitolo si apre nel panorama politico italiano, con voci che indicano il possibile coinvolgimento di un esponente di spicco di Forza Italia in un procedimento giudiziario. Le indiscrezioni circolano tra i membri del partito e alimentano l’incertezza sui ruoli dei leader all’interno della coalizione di centrodestra. La situazione crea tensioni tra i vertici e solleva interrogativi sulla stabilità futura del partito.

Un effetto domino che scuote i vertici del centrodestra e apre scenari inediti all’interno di Forza Italia. Dopo le dimissioni improvvise di Andrea Delmastro, Giusy Bartolozzi e Daniela Santanchè, la crisi si allarga e travolge anche uno dei partiti storici della coalizione, dando vita a un vero e proprio terremoto politico. A farne le spese è stato il capogruppo al Senato Maurizio Gasparri, costretto a lasciare l’incarico e sostituito da Stefania Craxi. Un passaggio che segna un cambio importante negli equilibri interni, ma che, secondo diverse indiscrezioni, rappresenterebbe soltanto l’inizio di un riassetto ben più ampio. Infatti, potrebbe essere a rischio anche il futuro di Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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