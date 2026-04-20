Il 20 aprile si celebra Sant’Agnese di Montepulciano, una figura nota per le numerose guarigioni attribuite alle sue intercessioni. La sua vita, caratterizzata da momenti di estasi mistiche, è stata anche segnata da vari interventi considerati miracolosi. Sant’Agnese, giovane badessa, è ricordata per le sue capacità taumaturgiche che hanno attirato l’attenzione di fedeli e storici nel corso dei secoli.

Oggi 20 aprile celebriamo Sant’Agnese di Montepulciano: giovane badessa e potente taumaturga, la cui vita fu un intreccio continuo di estasi mistiche e prodigiose guarigioni. Sant’Agnese di Montepulciano divenne badessa da giovanissima. Per tutta la vita fu ricolma di doni mistici ed ebbe fama di taumaturga con una vita costellata di prodigi: furono tante le guarigioni miracolose per sua intercessione. Nata intorno al 1268 a Grecciano Vecchio nei pressi di Siena dalla nobile famiglia Segni di Montepulciano, Agnese già nell’infanzia è avviata alla vita religiosa. All’età di 9 anni entra dalle monache Saccate, dette così per il loro abito. Rimane lì e a soli 15 anni diventa badessa del monastero, ricevendo per questo una speciale dispensa papale.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 20 aprile, Sant’Agnese di Montepulciano: taumaturga famosa per le tante guarigioni

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