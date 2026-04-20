Oggi 20 aprile Sant’Agnese di Montepulciano | taumaturga famosa per le tante guarigioni
Il 20 aprile si celebra Sant’Agnese di Montepulciano, una figura nota per le numerose guarigioni attribuite alle sue intercessioni. La sua vita, caratterizzata da momenti di estasi mistiche, è stata anche segnata da vari interventi considerati miracolosi. Sant’Agnese, giovane badessa, è ricordata per le sue capacità taumaturgiche che hanno attirato l’attenzione di fedeli e storici nel corso dei secoli.
Oggi 20 aprile celebriamo Sant’Agnese di Montepulciano: giovane badessa e potente taumaturga, la cui vita fu un intreccio continuo di estasi mistiche e prodigiose guarigioni. Sant’Agnese di Montepulciano divenne badessa da giovanissima. Per tutta la vita fu ricolma di doni mistici ed ebbe fama di taumaturga con una vita costellata di prodigi: furono tante le guarigioni miracolose per sua intercessione. Nata intorno al 1268 a Grecciano Vecchio nei pressi di Siena dalla nobile famiglia Segni di Montepulciano, Agnese già nell’infanzia è avviata alla vita religiosa. All’età di 9 anni entra dalle monache Saccate, dette così per il loro abito. Rimane lì e a soli 15 anni diventa badessa del monastero, ricevendo per questo una speciale dispensa papale.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
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