Offerte di lavoro nel Salento 808 posti disponibili nelle aziende del territorio

Nel Salento sono disponibili 808 posti di lavoro nelle aziende locali, secondo il report settimanale di Arpal, il quindicesimo dell’anno. I dati riguardano diverse categorie professionali e settori economici presenti nella regione. La maggior parte delle opportunità si concentra nelle aree industriali e commerciali, offrendo possibilità di inserimento a vari livelli di esperienza. La situazione occupazionale resta sotto osservazione in vista delle future evoluzioni del mercato del lavoro locale.

LECCE – Offerte di lavoro nel Salento: sono 808 i posti disponibili nelle aziende del territorio, dettagliati nel consueto report settimanale di Arpal, il quindicesimo dall’inizio dell’anno in corso. Il comparto turistico traina con 240 posizioni lavorative seguito dall'area agricoltura, pesca.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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