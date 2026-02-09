Offerte di lavoro nel Salento 689 posti disponibili nelle aziende territoriali

A Lecce ci sono 689 posti di lavoro disponibili nelle aziende locali. Rispetto a una settimana fa, ce ne sono due in meno. Le offerte pubblicate sono 143 e fanno parte del report di Arpal Puglia, il sesto dall’inizio dell’anno per questa zona.

Le posizioni aperte sono contenute nel consueto report settimanale di Arpal per l’ambito di Lecce: quasi metà arrivano dal reparto turistico, seguito dal comparto tessile-abbigliamento-calzaturificio Il settore che si afferma al primo posto con ben 326 opportunità è quello turistico, seguito dal comparto tessile-abbigliamento-calzaturiero (TAC) agroalimentare con 72 posti offerti. Nel settore delle pulizie si offrono 66 posizioni e il settore metalmeccanico registra 57 opportunità. A seguire il settore delle costruzioni e installazione impianti nel quale si segnalano 43 offerte, il settore sanitario, dei servizi alla persona e settore farmaceutico ne offre 37 e per il settore delle telecomunicazioni si segnalano 30 opportunità.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Nel Salento, il numero di offerte di lavoro si riduce rispetto alla settimana precedente, attestandosi a 261 posti disponibili.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

