Offerte di lavoro nel Salento 691 i posti disponibili nelle aziende della provincia

Sono 691 i posti di lavoro disponibili nelle aziende della provincia di Lecce. Le offerte pubblicate dall’Arpal Puglia sono 145, distribuite su tutto il territorio. La maggior parte delle posizioni riguarda settori diversi, con molte opportunità per chi cerca un impiego. La richiesta di lavoratori si mantiene alta, anche se ancora non sono stati definiti i dettagli di assunzioni o modalità di candidatura.

Il settore che si conferma al primo posto con ben 470 opportunità è quello turistico, seguito dal comparto agroalimentare con 64 posti offerti. Nel settore del tessile-abbigliamento-calzaturiero (TAC) si offrono 60 posizioni e nel settore delle costruzioni e installazione impianti si segnalano 39 offerte. Seguono il settore amministrativo e informatico che offre 14 opportunità, il settore sanitario e dei servizi alla persona che ne registra dieci e il metalmeccanico con sei posti. Infine, nell’industria del legno si propongono cinque possibilità, nel settore delle pulizie ci sono due opportunità.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Nel Salento, sono 385 i posti di lavoro disponibili nelle aziende locali, come indicato dal quarto report di Arpal Puglia.

Nel Salento, il numero di offerte di lavoro si riduce rispetto alla settimana precedente, attestandosi a 261 posti disponibili.

Lavoro nel Salento, 385 i posti disponibili nelle aziende della provinciaLe offerte sono contenute nel consueto report di Arpal Puglia per il territorio: spiccano le richieste nel settore turistico e del comparto agroalimentare. Il 29 gennaio a Lecce il primo recruiting da ... lecceprima.it

Lavoro nel Salento, 258 posizioni aperte nel leccese e un recruiting day con Manpower presso il Centro per l’Impiego di LecceLECCE - Nuovo Recruiting Day nel settore delle telecomunicazioni. Manpower onsite cerca personale per la sede di Lecce: le selezioni si terranno giovedì 29 ... corrieresalentino.it

