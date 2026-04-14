Sabalenka racconta i suoi demoni | Senza il tennis non so dove sarei Nel 2022 ho vissuto un incubo

In un’intervista, Aryna Sabalenka ha parlato dei momenti difficili vissuti negli ultimi anni, tra cui la perdita del padre e le difficoltà tecniche nel 2022, anno in cui ha affrontato una crisi al servizio. La tennista ha anche condiviso quanto il tennis sia stato fondamentale nella sua vita, affermando di non sapere dove si troverebbe senza questo sport. La conversazione ha toccato aspetti sia personali che professionali della sua carriera.