O ti salvi o cadiamo insieme | l’eroico intervento del carabiniere che si ammanetta al suicida lo salva e commuove tutti video

Un carabiniere ha deciso di intervenire in modo deciso per fermare un uomo che si trovava in forte crisi sugli scogli di Numana, tentando di gettarsi in mare. Per impedire che si facesse del male, si è ammanettato al suo polso, riuscendo a bloccare il gesto e a salvarlo. L’episodio, ripreso in un video, ha suscitato emozione tra chi ha assistito alla scena.

Un carabiniere si è ammanettato a un uomo in crisi disperata sugli scogli di Numana per impedirgli di gettarsi in mare. Il gesto, ripreso in un video diffuso dall’Arma, ha permesso di salvargli la vita dopo momenti di forte tensione. La storia di una tragedia sfiorata a un passo da Ancona è una di quelle vicende che induce a riflettere su momenti e ruoli, dramma e speranza. Sul fatto che, per esempio, esistono momenti in cui il giuramento di fedeltà allo Stato smette di essere una formula burocratica e diventa vita quotidiana, respiro ad ampio raggio, sacrificio nel senso più lato del termine. Pertanto, almeno per chi scrive, quanto accaduto nella notte tra le scogliere di Numana, nell’Anconetano, non è solo un intervento di salvataggio.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “O ti salvi o cadiamo insieme”: l’eroico intervento del carabiniere che si ammanetta al suicida, lo salva, e commuove tutti (video) Notizie correlate Leggi anche: Salva la vita a una ragazza: il gesto eroico del carabiniere casertano Leggi anche: "Voglio farla finita": tratto in salvo da un carabiniere che si 'ammanetta' a lui