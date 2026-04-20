Oggi si celebra il 62° anniversario della Nutella, il marchio di crema di nocciole più diffuso in Italia. La sua storia, iniziata negli anni '60, ha portato alla creazione di un prodotto che ha conquistato generazioni di consumatori. Negli ultimi decenni, la Nutella si è affermata come simbolo di colazione e merenda, mantenendo inalterato il suo stile di produzione e la ricetta originale.

C’è un filo invisibile, eppure solidissimo e dal profumo inconfondibile, che lega l’Italia timida ma operosa del boom economico agli astronauti della missione spaziale Artemis II. È un filo che sa di casa, di infanzia, di conforto domestico e di un’eccellenza industriale senza pari. Oggi, 20 aprile 2026, si celebrano i sessantadue anni di Nutella, un traguardo che segna la consacrazione definitiva non solo di un prodotto dolciario, ma di un autentico monumento laico dell’immaginario collettivo tricolore. Era infatti una piovosa mattina di aprile del 1964 quando il primo vasetto di vetro uscì dai cancelli dello stabilimento Ferrero di Alba. Da quel preciso istante, la storia del gusto e delle abitudini alimentari di mezzo mondo ha cambiato per sempre traiettoria, inaugurando un’epopea imprenditoriale che non ha mai smesso di stupire.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Nutella compie 62 anni: la storia segreta del barattolo più amato d’Italia

Come la NUTELLA ha creato un impero! La vera Storia della famiglia FERRERO

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