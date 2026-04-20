Nutella compie 62 anni da Alba al mondo il love brand ha conquistato generazioni

Oggi si festeggiano i 62 anni di Nutella®, un marchio che ha lasciato un segno duraturo nel tempo. Dalla sua nascita in una regione italiana, il prodotto ha raggiunto una diffusione globale, diventando un simbolo riconoscibile tra diverse età e culture. La celebrazione coincide con un percorso di crescita e consolidamento, che ha trasformato un semplice prodotto in un’icona culturale.

Roma, 20 apr. (AdnkronosLabitalia) - Oggi, 20 aprile 2026, Nutella® celebra 62 anni di storia, confermandosi non solo come uno dei marchi più amati di sempre, ma come un vero e proprio love brand e una icona culturale capace di attraversare epoche, linguaggi e generazioni. Era infatti il 1964 quando il primo vasetto usciva dallo stabilimento di Alba, dando inizio a un percorso destinato a diventare parte dell'immaginario collettivo, in Italia e nel mondo. Nata dall'intuizione di Michele Ferrero, evoluzione della Supercrema del dopoguerra, Nutella® ha saputo costruire nel tempo un legame profondo con i propri Lovers, entrando nei momenti quotidiani e trasformandoli in rituali condivisi.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Nutella compie 62 anni, da Alba al mondo il love brand ha conquistato generazioni Anni '80 e '90 - La Nutella nelle tazze bianche con i fiori blu #nostalgia #90s #millennials Notizie correlate Samantha Fox compie 60 anni: l’icona pop che ha conquistato il mondoL’icona pop britannica Samantha Fox compie 60 anni il 15 aprile, segnando un traguardo che celebra una capacità di trasformazione durata oltre... Dalle botteghe di Torino al mondo: il segreto dei 62 anni di NutellaIn questo lunedì 20 aprile 2026, il mondo celebra un traguardo che affonda le radici nella resilienza economica del dopoguerra piemontese: la Nutella... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Nutella compie 62 anni: la storia (poco conosciuta) che parte dal Piemonte e passa anche da Torino; Dalle botteghe di Torino al mondo | il segreto dei 62 anni di Nutella. Nutella compie 62 anni: la storia segreta del barattolo più amato d’ItaliaL’Italia celebra il compleanno della crema spalmabile più famosa al mondo. Nata da una geniale intuizione di Michele Ferrero in un dopoguerra a corto di cacao, Nutella ha saputo farsi rito collettivo, ... panorama.it Nutella compie 62 anni, da Alba al mondo il love brand ha conquistato generazioniRoma, 20 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Oggi, 20 aprile 2026, Nutella® celebra 62 anni di storia, confermandosi non solo come uno dei marchi più amati di sempre, ma come un vero e proprio love brand e ... iltempo.it Nutella Di CasaDark Il 25 Aprile compie 1anno .... Già immagino la festa facebook