Da royal quasi invisibile a figura chiave del regno di re Carlo | la parabola del principe Edoardo che compie 62 anni

Il principe Edoardo compie 62 anni, passando da figura poco visibile a protagonista nel regno di re Carlo. Nel corso degli anni ha partecipato a diversi eventi pubblici e privati, affrontando momenti di crisi come la Megxit e lo scandalo Epstein. La sua presenza è diventata più marcata nel tempo, segnando un cambiamento nella sua posizione all’interno della famiglia reale.

In realtà, da oltre 20 anni Edoardo e sua moglie Sophie, genitori felici di due adolescenti, lady Louise e James visconte Severn, sono al servizio della Corona. Ma mai con la necessità di essere assidui e presenti come adesso che la pattuglia di reali con cui condividevano le incombenze della monarchia si è decisamente assottigliata. Inseparabili, presenziano ogni anno almeno a un centinaio tra eventi e incontri. Edoardo si è trovato ad assumere un maggior numero di incarichi ufficiali ed è diventato uno dei membri più attivi della famiglia reale, soprattutto all'estero. Di recente l'abbiamo visto a Milano, dove, atterrato per supportare il team britannico alle Paralimpiadi invernali, ha visitato una struttura che si occupa di adolescenti in difficoltà. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

