nuovo ospedale di siracusa arriva il via libera ai finanziamenti

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato una dotazione di 47 milioni di euro destinata alla costruzione del nuovo ospedale di Siracusa. La notizia è stata comunicata dal presidente della Regione Siciliana, che ha confermato il via libera ai finanziamenti. L’investimento rappresenta un passo importante per il progetto, che ora potrà proseguire con le successive fasi di realizzazione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Approvata la dotazione da 47 milioni di euro. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha annunciato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato il via libera alla dotazione finanziaria destinata al nuovo ospedale di Siracusa. Si tratta di un passaggio cruciale che consente di utilizzare 47 milioni di euro per la realizzazione del nuovo nosocomio. Un risultato atteso da anni. Schifani ha definito l’approvazione come un traguardo significativo, frutto di un lungo e intenso lavoro di confronto con il governo nazionale. Le interlocuzioni, portate avanti in modo costante, hanno permesso di superare un blocco che durava da tempo e di sbloccare finalmente una fase decisiva del progetto.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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