Apicoltura in Sicilia | via libera ai finanziamenti da 1,3 milioni

Nella regione siciliana sono stati approvati i finanziamenti per un totale di 1,3 milioni di euro destinati all'apicoltura. Le graduatorie relative alla campagna 2025-2026 sono state rese pubbliche dal Dipartimento competente. Questo intervento mira a sostenere le attività degli apicoltori locali, favorendo lo sviluppo del settore e l'incremento della produzione di miele. Le risorse sono state assegnate attraverso un procedimento ufficiale e trasparente.

Questi interventi mirano a rendere il comparto più competitivo e resiliente, sostenendo al tempo stesso la biodiversità e l’economia agricola regionale. Le graduatorie definitive sono disponibili online e possono essere consultate attraverso il link ufficiale messo a disposizione dalla Regione. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Apicoltura in Sicilia: via libera ai finanziamenti da 1,3 milioni Sicilia, via libera al bando da 3 milioni per l'editoria: focus su occupazione e testate emergentiIl governo regionale ha dato ufficialmente il via libera a un nuovo bando da 3 milioni di euro destinato al sostegno dell’editoria cartacea, digitale... Reggio: 1,2 milioni per 7 strade. Da giugno via libera ai cantieriSette tratti stradali di Reggio Emilia subiranno un profondo restauro a partire dal mese di giugno.