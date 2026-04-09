Ospedale Marcianise | via libera ai fondi per il nuovo progetto

L’ASL di Caserta ha annunciato oggi, 9 aprile 2026, di aver effettuato il pagamento del saldo per la progettazione esecutiva del nuovo progetto di ampliamento e rinnovamento dell’ospedale di Marcianise. Con questa operazione si conclude la fase di pianificazione e si prosegue verso le successive fasi di realizzazione dell’intervento. La decisione riguarda il finanziamento di un intervento volto al potenziamento della struttura ospedaliera locale.

L’ASL di Caserta ha ufficializzato in data odierna, 9 aprile 2026, il pagamento del saldo relativo alla progettazione esecutiva per il completamento e l’adeguamento del presidio ospedaliero di Marcianise. La liquidazione ammonta a 462.988,51 euro, cifra a cui vanno sommati l’IVA al 10% e la cassa, superando complessivamente la soglia di mezzo milione di euro. Questo passaggio amministrativo segna un punto cruciale per l’attuazione di un piano di edilizia sanitaria che vede coinvolti investimenti statali, regionali e locali per un valore totale di 26,6 milioni di euro. Un investimento strutturale tra fondi statali e risorse territoriali. Il piano di riqualificazione dell’ospedale di Marcianise si poggia su un complesso mosaico finanziario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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