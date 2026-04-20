La Maratonina Internazionale Città di Udine sta avviando un percorso di rinnovamento dell’immagine, con l’obiettivo di aggiornare il proprio logo per le edizioni del 2027 e 2028. La scelta del nuovo simbolo avviene attraverso un processo di votazione che coinvolge direttamente i cittadini, che potranno esprimere la propria preferenza tra diverse proposte presentate dai giovani talenti del settore creativo.

La Maratonina Internazionale Città di Udine si prepara a rinnovare la propria immagine per le stagioni 2027 e 2028 attraverso un processo decisionale aperto alla cittadinanza. Da giovedì 23 aprile a domenica 3 maggio, i cittadini potranno partecipare online al concorso per la scelta del nuovo logo, visualizzando le dieci proposte finaliste sulla pagina Facebook dell’Associazione Maratonina Udinese. Il legame tra formazione professionale e identità sportiva. L’iniziativa non rappresenta solo un esercizio di estetica digitale, ma si configura come un ponte concreto tra l’istituzione sportiva e il percorso formativo dei giovani del territorio. I progetti in competizione sono infatti frutto del lavoro svolto dagli studenti del terzo anno del corso dedicato alla produzione grafica digitale presso il Civiform di Cividale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo logo per la Maratonina di Udine: vota il talento dei giovani

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