Evento internazionale cuore locale | al via il concorso per il nuovo logo della Maratonina di Udine

È stato aperto il concorso per ideare il nuovo logo della Maratonina Internazionale Città di Udine, evento che coinvolge atleti da diversi paesi. La manifestazione, che si svolge nella città, si affianca a iniziative di carattere internazionale, ma mantiene un forte legame con il territorio locale. Il concorso mira a raccogliere proposte di design provenienti da creativi interessati a rappresentare l’evento attraverso un’immagine rinnovata.

Anche una manifestazione dal respiro internazionale come la Maratonina Internazionale Città di Udine continua a crescere facendo leva sulla sua risorsa più solida: la rete locale. Da giovedì 23 aprile a domenica 3 maggio sarà infatti online il concorso per scegliere il logo delle edizioni 2027 e.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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